PRF, com apoio da Polícia Civil, apreende 990 Kg de maconha, skunk e haxixe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, apreendeu 990 Kg de maconha, 22 Kg de skunk e 2,9 Kg de haxixe, nesta quinta-feira (19), após o motorista tentar fugir em Jaraguari.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando deram ordem de parada a uma GM/Blazer, com placas falsas de Belo Horizonte (MG). O condutor não parou e iniciou fuga. A equipe realizou o acompanhamento tático até o suspeito abandonar o veículo e empreendeu fuga a pé. Dentro do automóvel, que possuía placas verdadeiras do Paraguai, foram encontrados os ilícitos.

Foram realizadas buscas no local, com o apoio da Polícia Civil de Jaraguari (MS), que localizou o condutor. O envolvido confessou ter pego a Blazer com a droga em Campo Grande (MS) e que viajaria até Uberlândia (MG). Pelo transporte, disse que receberia R$ 10 mil.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.

