PRF flagra homem transportando 10 galos em seu carro

Um homem, 46 anos, foi para na delegacia ao ser pego transportando 10 galos dentro de caixas pequenas em um Fiat/Siena, na noite de terça-feira (14), em Miranda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eram realizadas fiscalizações no km 602 da BR-262, quando o motorista foi abordado. Ele foi flagrado transportando os animais em pequenas caixas com restrição de movimento, privação de luz e quase sem circulação de ar, caracterizando crime de maus-tratos.

O motorista revelou ter sido contratado por boliviano, que pagou R$ 800,00 e entregaria mais R$ 1mil para o suspeito levar os animais até Corumbá. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Miranda (MS), junto com o veículo e os galos.

