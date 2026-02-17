Prisões de mãe e padrasto de bebê agredido são convertidas em preventivas em Dourados

O casal suspeito de agredir o bebê de 1 ano e 8 meses em Dourados teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (17). A mãe será encaminhada a um presídio feminino da região, enquanto o padrasto será transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED).



Os dois haviam sido presos na segunda-feira (16), acusados de maus-tratos com resultado de lesão corporal de natureza grave. A conversão da prisão foi solicitada pela Polícia Civil, que apontou a gravidade das agressões, a idade da vítima e a situação de vulnerabilidade da criança como fundamentos para a medida.



Segundo informações do site Dourados News, o padrasto, de 19 anos, confessou ter chutado o rosto do menino e o arremessado contra a cama, agressões que teriam causado parte significativa das lesões. A mãe, também de 19 anos, admitiu ter mordido a criança na região superior das costas. Ambos afirmaram que agrediram o bebê porque ele “não parava de chorar”.



A criança foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com diversos ferimentos, incluindo hematomas na região dos olhos, lesão na testa, marca de mordida nas costas e fratura no fêmur esquerdo, confirmada por exame de imagem. O menino permanece internado sob cuidados médicos e acompanhamento da rede de proteção.



Profissionais de saúde desconfiaram das explicações apresentadas pelos responsáveis e acionaram a Guarda Municipal. A Polícia Civil assumiu a investigação e, em diligências na residência do casal, conseguiu individualizar a conduta de cada um. A mãe foi presa ainda na unidade de saúde, enquanto acompanhava o filho internado.

