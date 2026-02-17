Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Polícia

Prisões de mãe e padrasto de bebê agredido são convertidas em preventivas em Dourados

Decisão foi tomada em audiência de custódia; a criança segue internada com fratura no fêmur

17 fevereiro 2026 - 14h29Sarah Chaves

O casal suspeito de agredir o bebê de 1 ano e 8 meses em Dourados teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (17). A mãe será encaminhada a um presídio feminino da região, enquanto o padrasto será transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Os dois haviam sido presos na segunda-feira (16), acusados de maus-tratos com resultado de lesão corporal de natureza grave. A conversão da prisão foi solicitada pela Polícia Civil, que apontou a gravidade das agressões, a idade da vítima e a situação de vulnerabilidade da criança como fundamentos para a medida.


Segundo informações do site Dourados News, o padrasto, de 19 anos, confessou ter chutado o rosto do menino e o arremessado contra a cama, agressões que teriam causado parte significativa das lesões. A mãe, também de 19 anos, admitiu ter mordido a criança na região superior das costas. Ambos afirmaram que agrediram o bebê porque ele “não parava de chorar”.

A criança foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com diversos ferimentos, incluindo hematomas na região dos olhos, lesão na testa, marca de mordida nas costas e fratura no fêmur esquerdo, confirmada por exame de imagem. O menino permanece internado sob cuidados médicos e acompanhamento da rede de proteção.


Profissionais de saúde desconfiaram das explicações apresentadas pelos responsáveis e acionaram a Guarda Municipal. A Polícia Civil assumiu a investigação e, em diligências na residência do casal, conseguiu individualizar a conduta de cada um. A mãe foi presa ainda na unidade de saúde, enquanto acompanhava o filho internado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é agredida com tapas e socos por morador de rua em Campo Grande
Polícia identifica envolvidos em assassinato de garçom após briga em conveniência
Polícia
Polícia identifica envolvidos em assassinato de garçom após briga em conveniência
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem invade casa e observa mulher tomando banho em Dourados
Jovens confessaram ter batido em criança de 1 ano porque ela 'não parava de chorar' em Dourados
Polícia
Jovens confessaram ter batido em criança de 1 ano porque ela 'não parava de chorar' em Dourados
Delegacia da Mulher em Dourados
Polícia
Homem apanha com cabo de rodo durante briga com a esposa em Dourados
Jovens que espancaram criança de 1 ano são presos em Dourados
Polícia
Jovens que espancaram criança de 1 ano são presos em Dourados
Foto: Divulgação
Polícia
Suspeito ateia fogo em residência e é detido armado com faca em Ivinhema
Foto: Vinicius Schmidt/Metrópoles
Polícia
Van fica destruída após colisão com caminhão e seis morrem na BR-020
Ex-namorada é arrastada por carro após discussão no interior de MG
Polícia
Ex-namorada é arrastada por carro após discussão no interior de MG
Homem tenta matar a esposa a marteladas em Água Clara
Polícia
Homem tenta matar a esposa a marteladas em Água Clara

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026