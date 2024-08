Procurado por cometer quatro estupros em MS, homem é preso em bar de Santa Catarina

Homem, de 55 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a tarde de quarta-feira (14), por policiais civis da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Ele é suspeito de cometer quatro estupros nas cidades de Campo Grande e Naviraí.

Conforme as informações policiais, a investigação teve início com os depoimentos especiais das vítimas, duas irmãs, relatando que os abusos ocorriam dentro de suas residências. Na época dos fatos, o autor trabalhava com serviços gerais e aproveitava a situação para abusar das meninas na casa delas. Diante disso, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo.

Ações de inteligência da Especializada indicaram movimentação do autor em Cuiabá e, por fim, em Joinville. Os investigadores se deslocaram até Joinville, onde ele estava se escondendo, fizeram buscas pela redondeza e conseguiram localizá-lo em um bar, na cidade vizinha, Araquari, em Santa Catarina.

O autor foi preso e conduzido para a delegacia da cidade para formalização do cumprimento do mandado de prisão.

