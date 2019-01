Produtor rural é morto a pauladas em fazenda

O produtor rural Eloir José Pelizzaro, foi morto a pauladas na madrugada desta sexta-feira (25), na Fazenda Rodeio Bonito, em Iguatemi.

De acordo com informações policiais, dois jovens, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos no final da tarde de ontem, depois de terem fugido com o veículo Ecosport da vítima para o Paraguai.

Do local do crime a dupla também teria levado diversos objetos do produtor, que era natural da cidade de Palotina, no Paraná. Os criminosos já seriam velhos conhecidos da polícia e foram presos por agentes da Polícia Nacional do Paraguai, com o veículo, pertences e dinheiro da vítima.

O sindicato rural da cidade emitiu uma nota lamentando a morte e reforçando a defesa do homem e a mulher do campo, confira:

“O Sindicato Rural de Iguatemi, através de seu Presidente Marcio Margatto, está acompanhando de perto, ao lado da Policia Civil, as investigações sobre o crime ocorrido na madrugada deste dia 25 de janeiro, na Fazenda Rodeio Bonito de propriedade do Sr. Eloir José Pelizzaro.

Nos solidarizamos com o nobre Produtor Rural, com sua família e com seus colaboradores. Medidas pontuais estão sendo tomadas para a elucidação do ocorrido de forma mais rápida possível. O infeliz ocorrido revelou a necessidade do Produtor Rural contar com mecanismos para sua proteção.

Para finalizar, reafirmamos nosso empenho em lutarmos cada vez mais em defesa do homem e da mulher do campo, que são pilares do desenvolvimento e do progresso de nosso MS e Brasil. Oferecemos nosso apoio ao Sr. Eloir José Pelizzaro e apresentamos aqui nosso repúdio a esse crime, esperamos que o mais breve possível seja elucidada esse questão”.

