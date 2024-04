Professor acusado de estuprar a filha de 7 anos é alvo de operação em Maracaju

Após as denuncias que acusam um professor de estuprar a própria filha, de 7 anos, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do investigado durante o final da manhã desta quinta-feira (18). O intuito da ação foi a captura de aparelhos eletrônicos que possam auxiliar no prosseguimento das investigações.

Conforme as informações policiais, uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) apreendeu um notebook, um computador e um celular que podem auxiliar no prosseguimento das investigações.

Saiba Mais Polícia Mãe denuncia marido por dopar e estuprar a filha de 7 anos em Maracaju

Antes do mandado, foram realizadas as diligências preliminares e ouvidas as testemunhas pertinentes sobre o caso. Após a apreensão dos objetos na residência, os aparelhos foram levados para à Perícia Criminal, onde passaram por análise.

A Polícia Civil prosseguirá com novas fases da investigação a fim de delimitar com veracidade todos os fatos praticados. As autoridades pedem ainda que caso alguém possua mais informações acerca de possíveis abusos praticados pelo investigado, que compareça até a Delegacia de Polícia local a fim de registrar o ocorrido.

