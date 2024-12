Professor, de 68 anos, namorava e 'bancava' adolescente que o matou em Campo Grande

Durante depoimento, o menor de 17 anos, que matou e roubou o professor universitário Roberto Figueiredo, de 68 anos, contou que convivia com a vítima há 5 meses, mantendo um relacionamento amoroso.

Por conta da dinâmica do assassinato, é possível crer que o adolescente era 'bancado' pelo homem, uma vez que foi morto ao negar R$ 200 para o autor.

Em sua conversa com as autoridades, o rapaz demonstrou frieza ao explicar o crime. "Ele confessou o crime de uma maneira muito fria, covarde. Nesta madrugada ele estava cobrando o dinheiro da vítima quando entraram em vias de fato. Armado com um copo de vidro, grosso, ele desferiu algumas facas na cabeça de Roberto e usando uma faca, ele desfere um golpe fatal na região do pescoço da vítima", contou o tenente-coronel Rocha, do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Após matar Roberto, o adolescente saiu com o Jeep Renegade do homem, pegando amigos pelo caminho para ingerir bebidas alcoólicas e drogas, comprando os entorpecentes com os cartões do professor.

Achado - o corpo de Beto, como era carinhosamente conhecido, foi achado pela irmã durante a madrugada desta sexta-feira (13), nu, na casa em que morava.

As equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil, além da Polícia Militar e do Choque, foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, registrado como latrocínio.

