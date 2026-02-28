Professor é preso após ser acusado de estuprar aluna em Rio Brilhante

Professor, de 28 anos, foi preso durante a sexta-feira, dia 27, durante o cumprimento de mandado de prisão realizado pela Polícia Civil de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande.
Ele era acusado de estuprar uma aluna, de 14 anos. A denúncia chegou ao conhecimento das autoridades, que passaram a investigar o caso e foi representada pela prisão preventiva.
O profissional de educação foi encontrado e preso na própria residência.
O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil, que informou em nota que o preso deverá passar por audiência de custódia.
