Polícia

Professor é preso após ser acusado de estuprar aluna em Rio Brilhante

28 fevereiro 2026 - 09h32Luiz Vinicius
Professor foi preso na própria residênciaProfessor foi preso na própria residência   (Divulgação/PCMS)

Professor, de 28 anos, foi preso durante a sexta-feira, dia 27, durante o cumprimento de mandado de prisão realizado pela Polícia Civil de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele era acusado de estuprar uma aluna, de 14 anos. A denúncia chegou ao conhecimento das autoridades, que passaram a investigar o caso e foi representada pela prisão preventiva.

O profissional de educação foi encontrado e preso na própria residência.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil, que informou em nota que o preso deverá passar por audiência de custódia.

