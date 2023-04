Professora que bateu em caminhão boiadeiro na MS-080 morre na Santa Casa

A professora Ilza Gertrudes Schleich Vollkopf, de 66 anos, morreu horas de se envolver em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (6), na MS-080, em Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, ela estava em um Chevrolet Prisma sentido Rochedo a Campo Grande quando aquaplanou e rodou na pista batendo de frente com um caminhão boiadeiro, que seguia no sentido contrário.

Ilza foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros para à Santa Casa de Campo Grande. No hospital, a professora de inglês chegou a passar por exames de imagens, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e faleceu apesar dos esforços das equipes médicas.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves. Além do socorro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e acompanhou o caso. Por conta da colisão, a pista ficou parcialmente interditada.

Deixe seu Comentário

Leia Também