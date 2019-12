Quadrilha gastou R$ 21 mil por mês para manter túnel

Saiba Mais Polícia Vídeo: Grupo que visava assaltar Banco do Brasil é pego em flagrante

O delegado João Paulo Sartori, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) explicou, nesta segunda-feira (23), como a quadrilha montou o esquema de assalto a Agência Central do Banco na Capital.

De acordo com Sartori, o túnel atinge cerca de 70 metros de comprimento e 6 metros de profundidade, o buraco cavado já estava embaixo do cofre do banco. “Se a ação do Garras tivesse levado mais um ou dois dias, provavelmente eles teriam concluído o furto”, alegou o delegado.

A quadrilha usava bloqueador de sinal eletromagnético, para impedir rastreio pela internet, e também tiravam os rótulos das garrafas de águas e de alimentos para não serem rastreados por códico de barras.

O grupo gastava cerca de R$ 21 mil por mês para sustento, com água, luz, comida e cal para disfarçar digitais. Ao todo, foram seis meses de preparação e arcando com os gastos, principalmente da estrutura do galpão alugado na rua Minas gerais no bairro Monte Castelo.

Segundo o delegado a origem do dinheiro que custeou a ação pode ser de outro furto. “Estamos investigando ainda e pode ser uma hipótese”, afirmou.

Sartori também confirmou o nome dos mortos no confronto com o garras, eles foram identificados como sendo José William Nunes Pereira da Silva, 48 anos, natural de Caxias (MA), e Renato Nascimento de Santana, 42 anos, nascido em Itabaiana (SE).

Mais informações serão passadas durante coletiva na sede do Garras.

