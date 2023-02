Queimado no Santa Emília foi "embrulhado" em sofá para ser carbonizado

O homem encontrado carbonizado, já sem vida, no bairro Santa Emília na tarde deste domingo (5) foi esfaqueado e "embrulhado" no estofado de um sofá antes de ter seu corpo carbonizado, segundo análise preliminar da Polícia cientifica.

O homem, que aparenta ter entre 20 a 30 anos, já estava morto antes de ser jogado na pilha de lixo e galhos da residência, que, segundo moradores da região, era muito movimentada até um certo ponto do ano passado.

Segundo o delegado Daniel Luz, do Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), explica que, apesar do estado do corpo, o homem foi provavelmente morto hoje,

“Fomos acionados para uma ocorrência de achado de cadáver, e mesmo sendo esse tipo de ocorrência, havia indícios de homicídio, pelo fato de uma testemunha ter visto dois indivíduos saindo do local após o fogo ter começado”, explicou.

O delegado ainda disse que está “bem caracterizado um homicídio”. “A vítima foi encontrada com vários golpes nas costas, no rosto e no peito”, detalha.

No local foi encontrada uma foice, sem cabo, e com vestígios de sangue. Apesar disso, a polícia acredita que outra arma cortante também foi utilizada no crime, já que algumas das perfurações são típicas de faca.

Além disso, o estofado de um sofá, que estava abandonado no local, foi utilizado para embrulhar a vítima, como uma forma de facilitar a carbonização do corpo.

"Ele foi esfaqueado dentro casa, embrulhado no estofado do sofá e depois arrastado até a parte dos fundos da residência. Lá colocaram fogo no corpo, que teve as mãos, os pés e parte do rosto bem queimados", detalha o delegado.

Moradores informaram a polícia que uma briga havia ocorrido na noite de ontem (4) na região, e a polícia investiga uma possível ligação.

A polícia está realizando as diligências necessárias no local e faz busca dos autores do crime na região.

O caso será registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como homicídio qualificado por meio que dificulta a defesa da vítima mediante emboscada e meio cruel.

