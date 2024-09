Rapaz é esfaqueado três vezes durante desentendimento familiar no Los Angeles

Rapaz, de 32 anos, foi esfaqueado pelo menos três vezes durante um desentendimento familiar no final da noite deste domingo (8), na região do Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ele foi atingido em um dos braços, na lateral do abdômen e nas costas, esse último, o ferimento sendo mais grave.

A vítima estava bebendo com a esposa e em determinado momento, houve a discussão que gerou o desentendimento. A suspeita recai ao enteado, de 14 anos, que teria presenciado a confusão na residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal passou o dia consumindo bebida alcoólica, mas o motivo que gerou a discussão, não foi revelado. O enteado, não foi localizado pela polícia, e na esquina das ruas Dom Fernandes Sarinha com Mansour Contar, a vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa com cuidados redobrados.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também