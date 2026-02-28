Menu
Polícia

Rapaz é ferido com quatro tiros na frente da própria casa em Dourados

Os tiros atingiram o ombro e outro no dedo de uma das mãos, e dois nas costas

28 fevereiro 2026 - 12h53Luiz Vinicius
Homem foi levado ao Hospital da VidaHomem foi levado ao Hospital da Vida   (Leandro Holsbach)

Rapaz, de 26 anos, foi socorrido após ser alvo de uma tentativa de homicídio durante a sexta-feira, dia 27, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele estava na frente da própria residência quando foi atingido por quatro disparos de arma de fogo.

Um homem teria se aproximado enquanto a vítima estava sentada na frente do imóvel e disparou quatro vezes. Os tiros atingiram o ombro e outro no dedo de uma das mãos, e dois nas costas, ocasionando fratura grave.

Segundo informações do portal Ligado na Notícia, a vítima foi socorrida para o Hospital da Vida, passando por exames médicos e levada à área vermelha do hospital em razão da gravidade do ferimento no tórax.

Porém, o estado de saúde é considerado estável. O caso segue sendo investigado pela polícia para saber a real motivação para o fato.

O suspeito já foi identificado e segue sendo procurado.

