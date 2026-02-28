Rapaz é ferido com quatro tiros na frente da própria casa em Dourados

Rapaz, de 26 anos, foi socorrido após ser alvo de uma tentativa de homicídio durante a sexta-feira, dia 27, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele estava na frente da própria residência quando foi atingido por quatro disparos de arma de fogo.

Um homem teria se aproximado enquanto a vítima estava sentada na frente do imóvel e disparou quatro vezes. Os tiros atingiram o ombro e outro no dedo de uma das mãos, e dois nas costas, ocasionando fratura grave.

Segundo informações do portal Ligado na Notícia, a vítima foi socorrida para o Hospital da Vida, passando por exames médicos e levada à área vermelha do hospital em razão da gravidade do ferimento no tórax.

Porém, o estado de saúde é considerado estável. O caso segue sendo investigado pela polícia para saber a real motivação para o fato.

O suspeito já foi identificado e segue sendo procurado.

