Polícia

Rapaz é socorrido para Santa Casa após ser esfaqueado no Monte Castelo

Antes, ele teria sido levado para atendimento na UPA Coronel Antonino

21 dezembro 2025 - 13h00Luiz Vinicius
Rapaz foi socorrido para a Santa Casa | Imagem ilustrativaRapaz foi socorrido para a Santa Casa | Imagem ilustrativa   (Foto: Silas Lima)

Rapaz, de 26 anos, foi transferido para a Santa Casa após ter sido atacado com golpes de faca, nas primeiras horas da manhã deste domingo, dia 21, na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, mas diante da gravidade do ferimento, foi levado para a unidade hospitalar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito não foi localizado até o momento.

Também não foi mencionado no registro policial, em qual lugar do corpo a vítima recebeu a facada e o motivo para que teria ocorrido o ataque.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso será investigado como homicídio simples na forma tentada.

