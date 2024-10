Rastreador ajudou Choque a encontrar bandidos que roubaram Hilux na Moreninha

Saiba Mais Polícia Bandidos roubam caminhonete de idosos e morrem em confronto com o Choque na Capital

O rastreador que constava na Toyota Hilux, foi essencial para que o Batalhão de Choque pudesse localizar os bandidos que tomaram o veículo em assalto a mão armada e mediante ameaça, de um idoso que estava preparando para guardar a caminhonete na garagem da residência, na região da Moreninha, em Campo Grande.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, uma equipe esteve no endereço onde aconteceu o assalto e conversou com o proprietário do veículo, explicando que notou a aproximação dos suspeitos, mas não teve o que fazer, pois eles chegaram apontando a arma e o ameaçando.

No local, a vítima relatou que a caminhonete possuía rastreador e apresentou para os militares, que iniciaram as diligências. A caminhonete com os dois autores estava trafegando na contramão da Avenida Gury Marques, próximo a Energisa, e se depararam com a viatura do Batalhão de Choque, quando mudaram a rota e entraram em uma estrada de chão.

Os policiais deram voz de abordagem, sinais luminosos, mas eles não obedeceram. Assim, os militares dispararam contra o pneu da caminhonete e no momento que os suspeitos pararam, um deles desceu armado e apontando o revólver para a equipe do Choque, que rapidamente repeliu a ameaça e injusta agressão.

Na sequência, o passageiro também desceu e disparou pelo menos duas vezes contra os policiais, que revidaram e atingiram o criminoso. Outra equipe do Choque ajudou no socorro dos indivíduos e o encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas ambos não resistiram e morreram.

Até o momento, nenhum dos criminosos foram identificados.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, roubo majorado com emprego de arma de fogo e homicídio tentado contra autoridade.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Bandidos roubam caminhonete de idosos e morrem em confronto com o Choque na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também