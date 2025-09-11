Menu
Riedel anuncia adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores estaduais

A medida, que beneficia mais de 80 mil trabalhadores, deve injetar recursos na economia e facilitar o planejamento financeiro dos servidores

11 setembro 2025 - 11h12Vinícius Santos e Sarah Chaves
Eduardo Riedel - Eduardo Riedel -   (Foto: Sarah Chaves)

Durante agenda na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), nesta quinta-feira (11), o governador Eduardo Riedel (PP) anunciou o adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Estado.

Segundo o governador, a primeira parcela será paga ainda neste mês de setembro, enquanto a segunda segue prevista para dezembro, como de costume. Riedel explicou:  "O servidor precisa se organizar. Vivemos um momento difícil de maneira geral, então julgamos por bem antecipar esta primeira parcela agora". 

O adiantamento beneficia mais de 80 mil trabalhadores, incluindo servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, e deve movimentar a economia. 

Por lei, a primeira parcela do 13º salário, correspondente à metade do benefício, deve ser paga até 30 de novembro. A segunda parcela, com dedução de impostos, deve ser quitada até 20 de dezembro. 

