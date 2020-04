Roney está desaparecido há 3 dias e pais idosos estão preocupados

O autônomo Roney Belarmino Pinheiro, 40 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (23), quando saiu da casa dos pais na rua Theodoro Roosevelt, na vila Nasser e foi para a casa de um amigo.

Ao JD1 Notícias, a irmã de Roney, a técnica de enfermagem, Raquel Belarmino Pinheiro, alegou que o irmão é um homem esforçado, e não tem envolvimento com drogas nem bebidas e teria saído da casa dos pais na quarta-feira (22), após se sentir perseguido. “Ele falou para a minha mãe na noite de quarta, que estava achando que tinha alguém perseguindo ele, e iria para casa de um amigo de confiança nosso”, afirmou.

De acordo com a ocorrência registrada pela família, Roney dormiu na casa do amigo, desligou o celular e quebrou o chip relatando que alguém o perseguia. E logo pela manhã na quinta-feira, saiu da casa do colega com seu carro, um Uno preto, e desde então os familiares não conseguiram mais entrar em contato.

Raquel ainda afirma que já ligou para vários possíveis locais e nada. “Meus pais são idosos e estão preocupados”, afirmou.

A família então divulga fotos para quem identificar Roney entre em contato com o número: (67) 99265-4285 falar com Raquel.

O JD1 entrou em contato com o amigo de Roney que foi a última pessoa a ve-lo, porém ele disse que já passou todas as informações à família e que agora só irá falar quando intimado para depor e ajudar no inquérito policial.

