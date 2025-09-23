Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Samurai da Moreninha? Homem é preso por usar facão para ameaçar populares na Capital

No momento da abordagem, ele ignorou as ordens de parada dos policiais, indo em direção à equipe com o facão nas mãos

23 setembro 2025 - 18h11Brenda Assis

Homem, de 54 anos, foi preso ao ser flagrado com um facão ameaçando as pessoas na Rua Barreiras, localizada na região da Vila Moreninha II, em Campo Grande. Ele foi detido durante a manhã desta terça-feira (23).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso de um homem que estava a ameaçando a população, gritando e brandindo um facão, agindo de forma agressiva em direção às pessoas.

No momento da abordagem, ele ignorou as ordens de parada dos policiais, indo em direção à equipe com o facão nas mãos. Por conta disso, foi atingido por um disparo de arma de choque, conhecido como taser, para ser contido.

Por conta disso, ele precisou ser encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde recebeu atendimento médico. Depois de ser liberado, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como ameaça, resistência e porte de arma.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
Crianças são atropeladas por motociclista na saída da escola no Nova Lima
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Briga por chave faz jovem perder o controle e quebrar carro do padrasto em Campo Grande
Motociclista morre dois dias depois de sofrer grave acidente em Nova Andradina
Polícia
Motociclista morre dois dias depois de sofrer grave acidente em Nova Andradina
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Trânsito
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Idoso é encontrado morto por criança em terreno baldio de Sidrolândia
JD1TV: Vídeo mostra caminhão causando engavetamento na Consul Assaf Trad
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra caminhão causando engavetamento na Consul Assaf Trad
O caso aconteceu na segunda-feira
Polícia
Cachorro é atropelado e deixado na rua agonizando até morrer em Nova Andradina
O fatos aconteceram no domingo
Polícia
Servente de pedreiro é esfaqueado pelo patrão ao cobrar diárias não pagas em Três Lagoas
JD1TV AGORA: Caminhão causa engavetamento grave com 9 veículos na Consul Assaf Trad
Polícia
JD1TV AGORA: Caminhão causa engavetamento grave com 9 veículos na Consul Assaf Trad
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital