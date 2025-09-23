Samurai da Moreninha? Homem é preso por usar facão para ameaçar populares na Capital

Homem, de 54 anos, foi preso ao ser flagrado com um facão ameaçando as pessoas na Rua Barreiras, localizada na região da Vila Moreninha II, em Campo Grande. Ele foi detido durante a manhã desta terça-feira (23).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso de um homem que estava a ameaçando a população, gritando e brandindo um facão, agindo de forma agressiva em direção às pessoas.

No momento da abordagem, ele ignorou as ordens de parada dos policiais, indo em direção à equipe com o facão nas mãos. Por conta disso, foi atingido por um disparo de arma de choque, conhecido como taser, para ser contido.

Por conta disso, ele precisou ser encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas, onde recebeu atendimento médico. Depois de ser liberado, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como ameaça, resistência e porte de arma.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também