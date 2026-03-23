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PolÃ­cia

Sargento da PM sofre grave acidente de moto e motorista foge na Capital

Militar sofreu fraturas em ambas as pernas, no braÃ§o e fÃªmur, alÃ©m de corte na cabeÃ§a

23 marÃ§o 2026 - 07h10Vinicius Costa

O sargento da Polícia Militar, Edilson Lemes de Oliveira, de 58 anos, ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo a motocicleta que ele pilotava e um carro, um Honda Fit, na Avenida Nove, na Vila Nova Campo Grande, nesta Capital, durante a noite de domingo, dia 22.

O motorista que se envolveu no acidente fugiu do local e não parou para prestar socorro. A vítima foi socorrida com  fraturas em ambas as pernas, braço esquerdo e fêmur, luxação de tornozelo com exposição de tendão, corte contuso na cabeça e escoriações pelo corpo, sendo encaminhada para a Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a colisão aconteceu quando a motocicleta trafegava no sentido Norte-Sul da avenida e foi atingida lateralmente pelo automóvel, que seguia em sentido contrário.

Testemunhas e perícia constataram que o Honda Fit trafegava na contramão no momento da colisão. Foi repassada a placa do veículo para a polícia e após verificação, a proprietária foi incluída como suspeita na ocorrência.

Posteriormente, o veículo foi encontrado em um imóvel fechado na Rua 77, bairro Nova Campo Grande, sem moradores presentes, conforme indicativo de uma equipe da Polícia Militar.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, afastar-se do local do acidente e deixar de prestar imediato socorro a vítima.

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