Segundo fugitivo da Papuda é preso em Ceilândia

Edson Felipe de Souza Campos, de 21 anos, um dos presos que fugiu da Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, foi recapturado nesta sexta-feira (12) em Ceilândia, uma das regiões administrativas do DF.

Edson foi localizado e detido por equipe da de recaptura da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) da Polícia Penal do DF. Ele havia fugido, junto de seu companheiro de cela, Alex Basti da Câmara Mendes, de 24, do Centro de Internamento e Reeducação (CIR) durante trabalho externo.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF), devido a fuga, tanto Edson quanto Alex poderão perder o benefício de saída para o trabalho extramuros.

Fuga

Edson Felipe de Souza Campos, de 21 anos, e Alex Basti da Câmara Mendes, de 24, fugiram na manhã de quarta-feira (10) do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, durante trabalho externo.

Os dois tinham direito ao trabalho externo e podiam sair para trabalhar, sem escolta policial, na Fazenda da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) no período diurno, e deveriam voltar para a carceragem à noite.

Eles eram remunerados pelos serviços e, a cada três dias trabalhados, tinham a redução de um dia a menos na pena.

