Seis morrem após ônibus com trabalhadores tombar em rodovia

Seis trabalhadores rurais morreram após o ônibus em que viajavam se envolver em um acidente na BR-153, no trecho entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta da 1h30 desta segunda-feira (16).

O coletivo havia saído do Maranhão com destino a Santa Catarina, onde o grupo atuaria na colheita de maçã. Outras 45 pessoas ficaram feridas, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os sobreviventes foram encaminhados para atendimento na Santa Casa, no Hospital das Clínicas e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marília.

De acordo com a PRF, o pneu traseiro esquerdo do veículo teria estourado, levando o motorista a perder o controle da direção. O ônibus saiu da pista e tombou às margens da rodovia. A estrutura ficou bastante danificada, e bagagens e objetos pessoais ficaram espalhados pela via.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu, da concessionária Triunfo Transbrasiliana e da Polícia Militar atuaram no resgate. O tráfego precisou ser interditado para o atendimento às vítimas e foi normalizado por volta das 5h30. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

