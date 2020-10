Seis pescadores são autuados por pesca ilegal em cachoeira no rio Apa

Durante patrulhamento fluvial no rio Apa a PMA autuaram na sexta-feira (9) à tarde seis pescadores por pesca predatória ao pescar em local proibido pela legislação.

Três pescadores eram pecuaristas, de 26, 37 e 47 anos, residentes em Maracaju, um aposentado de 65 anos e um operador de caixa, residentes em Bela Vista e um pescador profissional, residente em Porto Murtinho, foram abordados quando pescavam na Corredeira do Apa (local proibido para a pesca), devidamente sinalizada a proibição.

Com eles foram apreendidos oito varas com molinetes e caixa de pesca com anzóis. As normas proíbem e consideram crime, a pesca a 200 metros a montante e a jusante das cachoeiras e corredeiras, pois é alta a vulnerabilidade dos cardumes nesses locais dos rios, principalmente com as condições de seca em que estão os rios. Os pescadores foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 700 reais cada um. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado, porém, responderão por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Petrechos ilegais retirados do rio

Ainda durante o patrulhamento foram retiradas duas cordas de espinheis, medindo 60 metros com 20 anzóis cada uma e 13 anzóis de galho, que estavam armados no leito do rio. Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados.

