Financial Lançamento
Polícia

Seis vacas morrem eletrocutadas após queda de poste de energia em fazenda de Selvíria

Os animais teriam sido atingidos por uma descarga elétrica provocada por cabos de alta tensão que estavam expostos no chão da pastagem

27 dezembro 2025 - 13h11Brenda Assis

Seis vacas da raça Nelore foram encontradas mortas na manhã desta sexta-feira (26) em uma fazenda no município de Selvíria. Os animais teriam sido atingidos por uma descarga elétrica provocada por cabos de alta tensão que estavam expostos no chão da pastagem.

Segundo a proprietária da fazenda, o acidente ocorreu após a queda de um poste de madeira pertencente à rede elétrica da concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região. Ela explicou qu o poste estava em más condições de conservação e não teria suportado, fazendo com que os fios de alta tensão, ainda energizados, caíssem dentro da área onde o gado pastava.

Ainda conforme a proprietária, problemas com a concessionária Elektro, que atende Três Lagoas e região, seriam recorrentes. Em entrevista ao portal Perfil News, ela afirmou que produtores rurais já registraram reclamações e participaram de reuniões com representantes da empresa, sem que medidas efetivas fossem tomadas.

“Infelizmente essa é a realidade da inoperância da Elektro, que não presta a devida assistência nem realiza a manutenção necessária em sua rede elétrica no meio rural. Já fizemos reclamações, participamos de reuniões no Sindicato Rural com representantes da empresa, mas nada foi feito. O resultado é um prejuízo superior a R$ 30 mil. Esse foi o ‘presente de Natal’ que a Elektro nos deu”, disse.

Moradores de propriedades rurais da região do Katayama também relatam constantes picos e oscilações de energia. Segundo eles, as quedas frequentes têm causado a queima de eletrodomésticos e equipamentos, aumentando os prejuízos.

Ainda segundo o site, a concessionária não teria se manifestado sobre o assunto.

