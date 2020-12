Sem CNH e bêbado, homem é preso após ‘fechar’ viatura da PM

Um homem de 44 anos, embriagado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi preso na noite desta quinta-feira (10), após “fechar” uma viatura da Polícia Militar na Avenida Ernesto Geisel região da Vila Nhanhá em Campo Grande.

Conforme o registo policial, a viatura seguia para uma ocorrência, com os sinais luminosos acionados, quando chegaram próximo ao cruzamento com a Rua Cubatão, o condutor embriagado “fechou” a viatura com o Ford Escort que dirigia. A polícia informou que foi necessário fazer uma manobra brusca para evitar a colisão.

Em seguida foi feita a abordagem do condutor que mal conseguia sair do carro. Quando saiu ele estava em visível estado de embriaguez o homem tinha dificuldade em se equilibrar, não conseguia ficar em pé, tinha fala pastosa, olhos vermelhos, vestes desalinhadas e odor etílico.

Ao ser questionado se havia ingerido bebidas alcoólicas, o autor disse que sim, que havia bebido cerveja e pinga minutos antes da abordagem. Foi então feito o teste de bafômetro que constou o valor de 0,46 mg/l. Ele foi preso e o carro removido ao pátio do Detran/MS.

