Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Sem conseguir atropelar jovens, suspeito atira e mata um na Moreninha

Crime aconteceu após um desentendimento envolvendo um celular que era de uma das vítimas

29 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Local onde aconteceu o homicídio na MoreninhaLocal onde aconteceu o homicídio na Moreninha   (Reprodução/Google Maps)

Gabriel Assis Nunes, de 27 anos, foi assassinado com um tiro no peito durante o domingo, dia 28, na Vila Moreninha 3, em Campo Grande. O suspeito de atirar ainda tentou atropelar os irmãos da vítima.

O caso aconteceu após um desentendimento na noite de sábado, dia 27, envolvendo o celular de uma das vítimas, no qual teria sido furtado e revendido ao suspeito, de 20 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, o desenrolar do homicídio aconteceu após Gabriel e o irmão teriam ido cobrar o suspeito sobre o celular que teria sido vendido a ele, após ter sido furtado da casa da vítima.

Durante o encontro, houve discussão e o suspeito disparou "perdeu, vai embora", desferindo ainda um golpe de facão nas costas do irmão de Gabriel. Pela manhã deste domingo, na rua Bento de Souza, Gabriel estava acompanhado dos dois irmãos, quando foram surpreendidos pelo suspeito.

O agressor estava em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, e tentou atropelá-los, mas não conseguiu. Na sequência desferiu diversos tiros, acertando um no peito de Gabriel, enquanto os outros não atingiram os irmãos.

As vítimas pediram ajuda para um vizinho, que os encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, mas Gabriel Nunes não resistiu ao ferimento e morreu antes mesmo de ser atendido pela equipe médica.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Autoridades estiveram presentes no local do homicídio
Polícia
Morte de vice-liderança de aldeia é considerado 'grave ataque aos direitos indígenas'
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Polícia
Motorista do Consórcio Guaicurus e passageira são assaltados no ônibus no Universitário
Indígena foi morto na própria aldeia
Polícia
Vice-liderança de aldeia é morto a tiros após ser cobrado de dívida em Coronel Sapucaia
Francisco morreu afogado no rio
Polícia
Pernambucano de 25 anos morre afogado no rio Correntes, em Sonora
Foto: Reprodução
Polícia
Discussão no trânsito termina com policial apontando arma para motorista em Camapuã
Foto: PMMT
Polícia
Criança é salva por militares após aumento súbito da correnteza em rio
Foto: Felcn
Polícia
Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Dupla assalta posto, foge, capota carro e acaba presa na MS-141
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
Polícia
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
As vítimas ficaram com vários ferimentos pelo corpo
Polícia
Mulher e criança são arrastadas por motorista de aplicativo em Dourados

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande