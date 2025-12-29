Sem conseguir atropelar jovens, suspeito atira e mata um na Moreninha

Gabriel Assis Nunes, de 27 anos, foi assassinado com um tiro no peito durante o domingo, dia 28, na Vila Moreninha 3, em Campo Grande. O suspeito de atirar ainda tentou atropelar os irmãos da vítima.

O caso aconteceu após um desentendimento na noite de sábado, dia 27, envolvendo o celular de uma das vítimas, no qual teria sido furtado e revendido ao suspeito, de 20 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, o desenrolar do homicídio aconteceu após Gabriel e o irmão teriam ido cobrar o suspeito sobre o celular que teria sido vendido a ele, após ter sido furtado da casa da vítima.

Durante o encontro, houve discussão e o suspeito disparou "perdeu, vai embora", desferindo ainda um golpe de facão nas costas do irmão de Gabriel. Pela manhã deste domingo, na rua Bento de Souza, Gabriel estava acompanhado dos dois irmãos, quando foram surpreendidos pelo suspeito.

O agressor estava em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, e tentou atropelá-los, mas não conseguiu. Na sequência desferiu diversos tiros, acertando um no peito de Gabriel, enquanto os outros não atingiram os irmãos.

As vítimas pediram ajuda para um vizinho, que os encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, mas Gabriel Nunes não resistiu ao ferimento e morreu antes mesmo de ser atendido pela equipe médica.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também