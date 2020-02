Sem habilitação, mulher trafega na contramão e causa acidente na Ceará

Kelly Ventorim, 43 anos, causou um acidente na avenida Ceará, após dirigir na contramão na madruga de quarta-feira (19), deixando Paulo Cesar Santana, 21 anos ferido.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Kelly informou que trafegava na contramão, e a vítima vinha no sentido oposto, quando na altura do Comper, houve a colisão entre os veículos.

Paulo Cesar precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa com suspeita de fratura de braço direito. Já Kelly se recusou a fazer o teste do bafômetro quando solicitado.

Ao JD1 Notícias, a assessoria da Santa Casa informou que a vítima está na enfermaria, aos cuidados da ortopedia e que aguarda para para fazer um procedimento cirúrgico devido à fratura no braço direito. Ele segue consciente e estável.

Ainda segundo a ocorrência, Kelly passou pelos procedimentos de praxe da polícia por dirigir sem ter habilitação, e se recusar a realizar o teste de etilômetro.

