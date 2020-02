Capataz de fazenda é encontrado morto em pasto

O capataz Francisco Salustiano Mota, de 64 anos, foi encontrado morto na tarde dessa quarta-feira (19) no pasto de uma fazenda em Santa Rita do Pardo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois funcionários da fazenda contaram à polícia que Francisco saiu para trabalhar no período da manhã e, à tarde, foi encontrado caído no pasto.

Os funcionários levaram o capataz ao hospital da cidade, mas ele já estava sem vida. O médico que atendeu o caso informou à polícia que a suspeita é de que Francisco não tenha morrido na data porque o corpo apresentava larvas e sangramento no ouvido.

O médico também descartou que a morte tenha sido natural. O caso será investigado pela Polícia Civil de Santa Rita do Pardo.

Deixe seu Comentário

Leia Também