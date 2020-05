Servidor federal é preso utilizando viatura para traficar maconha

Um servidor público federal, 54 anos, foi preso na noite desta terça-feira (26), transportando 300 kg de maconha em uma camionete oficial e caracterizada da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada De Combate Ao Crime Organizado (DECO), próximo ao distrito de Anhandui.

O servidor público federal já trabalha há 30 anos na SESAI e prestava serviços de saúde nas comunidades indígenas da região de Dourados, cidade onde ele ficava por cerca de uma semana.

De acordo com a DECO, o autor se aproveitava dessa rotina e ia até a fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, utilizando o veículo oficial do órgão federal, carregava a camionete com a droga e transportava até Campo Grande, logo depois ele voltava para Dourados e continua sua rotina de trabalho.

Ele utilizava o seu cargo público e o veículo caracterizado para fazer o transporte, sabendo da facilidade de trafegar pelas rodovias sem abordagens ou mesmo chamar atenção. A Polícia Civil alega que o servidor realiza esse crime há um longo tempo.

Após a abordagem na noite de ontem (26), o servidor federal foi preso, a droga e o veículo foram apreendidos, todos conduzidos para a sede da Polícia Fedral (PF).

