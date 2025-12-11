Menu
Servidora é afastada por ajudar em desvio de mercadorias da Alfândega em Ponta Porã

'La Mano de Dios' foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal

11 dezembro 2025
Produtos foram apreendidos durante a operaçãoProdutos foram apreendidos durante a operação   (Divulgação/PF)

Servidora pública lotada na Alfândega de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, foi afastada das funções após ser alvo de investigação da Polícia Federal e da Receita Federal, por ajudar em um esquema de desvio de mercadorias de alto valor do local.

A Operação 'La Mano de Dios', deflagrada pelas duas corporações, na manhã desta quinta-feira, dia 11, identificou que além da servidora, funcionários terceirizados da Alfândega também estariam envolvidos no esquema criminoso.

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir de relatório encaminhado pela Corregedoria da Receita Federal, que apontava indícios de que a servidora utilizava sua posição de chefia na gestão do depósito para, em conluio com terceirizados, desviar mercadorias de alto valor agregado.

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontradas mercadorias de origem ilícita tanto na residência da servidora quanto na casa de um dos terceirizados, reforçando os elementos já identificados ao longo da investigação.

Imagens do circuito interno de segurança registraram a atuação do grupo e o uso indevido de um veículo apreendido para retirar bens da unidade, sob a falsa justificativa de “doação para entidade religiosa”.

