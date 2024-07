'Sua mãe é santa?', árbitro apanha após questionar atleta que o xingou em jogo de futebol

Um árbitro, de 49 anos, foi agredido por um atleta após dar ‘resposta’ ao ser xingado durante uma partida de futebol amador, conhecida como "terrão", em Maracaju. O caso aconteceu durante a tarde de sábado (6).

Conforme as informações do site Noticidade, um dos jogadores teria sido expulso após fazer uma jogada que foi considerada perigosa pelo árbitro. Do banco, o atleta passou a xingar o juiz de ‘filho da puta’. Porém, irritado com os xingamentos, a vítima respondeu com um: ‘E sua mãe é santa?’.

De imediato, o jogador e seu pai, de 52 anos, partiram para cima do árbitro, o agredindo com socos e pontapés. A confusão só parou porque os outros atletas seguraram os autores. No boletim de ocorrência, divulgado pelo site do interior, a vítima disse ter sido ameaçada de morte pelos autores.

A partida foi suspensa e será retomada em outra data, ainda não marcada.

A LEDA (Liga Esportiva Douradense Amadora), responsável pelo campeonato emitiu nota lamentando o fato. "É com profunda tristeza e lamento que viemos mais uma vez repudiar tais atitudes, esse foi mais um caso que passa da esfera esportiva e tem que também ser julgado na esfera comum. Dois selvagens desses não podem estar participando de atividades sociais e esportivas, o que foi feito com um trabalhador tem que ser punido de forma firme e que de preferência sejam banidos do meio esportivo".

