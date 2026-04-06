Subtenente da PM é encontrada morta com disparo de arma de fogo na Capital

A subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marlene de Brito Rodrigues, foi encontrada morta dentro de casa em que vivia, nesta segunda-feira (6), no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande, vítima de disparo de arma de fogo. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) foi acionada e é aguardada no local.

Conforme informações iniciais, ela mantinha um relacionamento com o companheiro há cerca de um ano e seis meses. Segundo relato inicial do homem, a vítima teria utilizado um revólver da carga da Polícia Militar e tentado contra a própria vida. Ele afirmou que tentou intervir, segurando a mão da subtenente no momento do disparo.

No entanto, o relato passou a ser questionado após o próprio companheiro apresentar contradições. Em uma das versões, ele disse que a arma estava caída no local. Depois, foi encontrado com o revólver nas mãos por um policial a paisana que chegou à residência. Ao todo, ele já teria apresentado ao menos quatro versões diferentes sobre o ocorrido.

Diante das inconsistências, o homem foi encaminhado à Deam, conforme apurado no local, o suspeito tem três passagens sendo por roubo, homicídio, a qual ele conta que foi inocentado, e violência doméstica contra outra mulher.

Apesar de ainda prestar depoimento como testemunha, ele é considerado suspeito. A policial integrava a turma de 1990 da corporação, uma das primeiras formações femininas da PM no estado. O caso seguirá em investigação.

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