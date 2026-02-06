Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Sumido desde sábado, idoso é encontrado em avançado estado de decomposição em Três Lagoas

Ele estava dentro de casa, quando vizinhos acionaram as autoridades

06 fevereiro 2026 - 15h54Brenda Assis
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registradoDelegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado   (RCN 67)

João Bezerra dos Santos Júnior, de 63 anos, foi encontrado sem vida durante o final da tarde desta quarta-feira (4), em uma casa localizada na Rua Coronel Luiz Corrêa da Silveira, região do bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site RCN 67, vizinhos notaram que desde sábado (31), a vítima não era vista na região. Por morar sozinho, desconfiaram que algo estava errada e acionaram a Polícia Militar.

Ao chegar no imóvel, encontraram o João sem sinais vitais, já em estado avançado de decomposição. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, apenas para constatar oficialmente o óbito e emitir os laudos necessários.

Enquanto isso, a Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram chamadas para atender o caso. A residência não apresentava sinais de arrombamento ou indícios de violência, por isso, a suspeita é que João tenha falecido de causas naturais.

O caso foi registrado como achado de cadáver na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia da Mulher em Naviraí
Polícia
Homem é preso por sequestrar e ameaçar matar esposa em Naviraí
Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais
Polícia
Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas
Polícia
Mulher é agredida com golpes de barra de ferro ao tentar separar briga em MS
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Polícia
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
Polícia
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem surta após término do namoro, ameaça matar ex e tirar a própria vida no Coophavilla
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital
Polícia
Drogada, jovem usa tesoura para ameaçar vizinhos de morte em Nova Andradina
Isabelly desapareceu no dia 17 de dezembro
Interior
Família segue na busca por garota desaparecida há quase dois meses em Sidrolândia
Santa Casa de Corumbá
Polícia
Irmãos brigam e um vai parar no hospital ferido a tiros em Corumbá
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Polícia
Envolvido na morte de Vandermárcio é preso em casa em Campo Grande

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital