Sumido desde sábado, idoso é encontrado em avançado estado de decomposição em Três Lagoas

João Bezerra dos Santos Júnior, de 63 anos, foi encontrado sem vida durante o final da tarde desta quarta-feira (4), em uma casa localizada na Rua Coronel Luiz Corrêa da Silveira, região do bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site RCN 67, vizinhos notaram que desde sábado (31), a vítima não era vista na região. Por morar sozinho, desconfiaram que algo estava errada e acionaram a Polícia Militar.

Ao chegar no imóvel, encontraram o João sem sinais vitais, já em estado avançado de decomposição. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, apenas para constatar oficialmente o óbito e emitir os laudos necessários.

Enquanto isso, a Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram chamadas para atender o caso. A residência não apresentava sinais de arrombamento ou indícios de violência, por isso, a suspeita é que João tenha falecido de causas naturais.

O caso foi registrado como achado de cadáver na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

