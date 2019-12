Superintendente da PRF/MS recebe homenagem em solenidade do COP

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul (PRF-MS), inspetor Luiz Alexandre, recebeu do chefe do Centro de Coordenação de Operações, General de Brigada Pinto Sampaio, a moeda comemorativa criada em 2018 para aqueles que se destacaram no apoio às atividades desenvolvidas pelo Centro.

A solenidade que ocorreu na última sexta-feira (6), foi divulgada na segunda-feira (9), ocorreu em comemoração aos 15 anos de criação do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste.

Em 2016, o COP ganhou sua atual denominação, passando a se chamar Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste.

