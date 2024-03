Capturado em MS, suspeito de duplo feminicídio em Joinville pode ter usado barra de ferro no crime

Capturado em ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina no sábado (9), o venezuelano, Oneal Abubekr Moreno Caraballo, de 46 anos, é suspeito de matar a companheira e a sogra na cidade de Joinville, em Santa Catarina com uma barra de ferro.



Diomeida Del Carmen Rivas, 59 anos, e Gloribel Del Carmen Rivas, 43 anos, foram mortas na última segunda-feira (4). O suspeito, Oneal era companheiro da mulher mais nova. As duas vítimas morreram por traumatismo craniano causado com ação contundente. Uma barra de ferro foi encontrada na residência.



De acordo com o delegado Dirceu Silveira Júnior que investiga o caso. Os corpos estavam escondidos debaixo de uma cama na casa em que viviam.



Conforme familiares ouvidos pela polícia, o homem e a vítima estavam juntos há 12 anos e tinham uma filha de 11 anos.



Ainda de acordo com testemunhas, o homem tinha comportamentos agressivos com a companheira e dizia que a sogra seria a culpada pelas divergências do casal. Segundo análise preliminar, o crime teria sido cometido por ciúmes, com crueldade.



Após o crime, o suspeito fugiu, sendo que, através de atividade de inteligência, a Delegacia de Homicídio de Joinville/SC descobriu que ele estava em Mato Grosso do Sul, mais precisamente na cidade de Água Clara. A equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Água Clara realizou diligências e conseguiu capturar o foragido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também