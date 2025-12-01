Menu
Suspeito de matar agiota a facadas devia mais de R$ 7 mil em Rio Brilhante

O crime aconteceu dentro do escritório de Netinho, no dia 22 de novembro

01 dezembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Crime aconteceu no escritório do agiotaCrime aconteceu no escritório do agiota   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Joacir Vicente Ortiz Junior foi preso durante uma ação policial neste final de semana, em Rio Brilhante. Ele era apontado como principal suspeito de assassinar com golpes de faca Manoel Andrade Leite, de 67 anos, o agiota conhecido 'Netinho'.

A informação é que o suspeito devia pouco mais de R$ 7 mil para a vítima. O crime aconteceu dentro do escritório de Netinho, na região central da cidade, no dia 22 de novembro.

Segundo detalhes do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a Polícia Civil realizou o pedido de prisão do suspeito no final de semana e o mandado foi cumprido durante o sábado, dia 29.

Joacir foi localizado na própria residência, no bairro Catulino Rodrigues, onde também teriam sido realizados buscas e apreensões.

A Justiça de Mato Grosso do Sul também autorizou a quebra do sigilo telefônico de Joacir, além de outros equipamentos eletrônicos que foram apreendidos na ação.

