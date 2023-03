Suspeito de matar ex da atual mulher a facadas Ã© preso na casa da irmÃ£ na Capital

Vinícius Araújo de Freitas, de 23 anos, vulgo Lobinho, principal suspeito de ter cometido o assassinato de Ezequiel Gomes Pereira, de 27 anos, a facadas durante a manhã de domingo (5), no Jardim Presidente, foi preso tentando se esconder na casa da própria irmã na tarde de ontem.

Segundo a versão da polícia no boletim de ocorrência, investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) receberam informações por meio de denúncias anônimas de que o suspeito teria entrado em um imóvel, que poderia ser de sua irmã, já que familiares moravam nas proximidades.

No início da tarde, os investigadores ficaram aguardando uma movimentação na casa, quando Vinícius deixou a residência e nesse instante, foi abordado pelos policiais. Ele confessou o crime, dizendo que Ezequiel é quem iniciou a briga, tendo desferido um soco contra ele.

A faca usada no crime ainda estava na posse da vítima, mas que durante a confusão, caiu no chão e Vinícius teria se apropriado dela para desferir os golpes contra Ezequiel, que chegou a ser encaminhado para a unidade de saúde, mas faleceu por conta de choque hipovolêmico.

O objeto teria ficado na casa da mãe do suspeito, quando a polícia retornou para o imóvel e a encontrou, sendo apreendida para que pudesse passar pela perícia.

Vinícius foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde foi interrogado e preso em flagrante pelo crime de homicídio simples.

Relembre o caso - De acordo com o boletim de ocorrência, Ezequiel era ex-marido da atual companheira de Vinícius, e os dois teriam começado uma discussão.

A vítima teria ido até a casa do casal e agredido o atual companheiro de sua ex-mulher, que ligeiramente o aplicou golpes de faca.

Ezequiel chegou a ser socorrido e encaminhado para a Upa Coronel Antonino, pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em estado grave. Ele não resistiu e morreu momentos depois de dar entrada na unidade.

