Polícia

Suspeito de matar homem por ciúmes em Costa Rica é preso em Goiás

Prisão ocorreu em Chapadão do Céu, após ação integrada das polícias civis de Mato Grosso do Sul e Goiás

01 março 2026 - 17h15Luiz Vinicius
Delegacia de Policia Civil de Costa RicaDelegacia de Policia Civil de Costa Rica   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 30 anos, com iniciais de W.C.S, foi preso em Chapadão do Céu, neste domingo, dia 1º, após uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Ele era apontado pelo homicídio de um homem, de 56 anos, em Costa Rica.

O crime, durante a madrugada de sábado, dia 28, teria ocorrido após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima foi atingida por um tapa e, na sequência, foi esfaqueada na região do abdômen, não resistindo e morrendo no hospital.

Imediatamente após o crime, a autoridade policial de Costa Rica representou pela prisão preventiva do investigado, fundamentada na gravidade da conduta e no risco à ordem pública. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário em regime de urgência.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em uma área de Chapadão do Céu, em Goiás.

O preso permanece à disposição da Justiça e será recambiado para Mato Grosso do Sul para responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

