Suspeito de matar homem por dívida de aluguel no PR é preso em ônibus na BR-163 em Campo Grande

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (13) suspeito de matar um homem de 58 anos após uma discussão por dívida de aluguel em Cascavel (PR). A prisão aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus na BR-163, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam fiscalização de rotina no km 454 da rodovia quando identificaram um passageiro suspeito de envolvimento em um homicídio registrado no Paraná. Após a confirmação da identidade, o jovem foi detido e encaminhado para a Polícia Civil.

Segundo o registro feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Em contato com as equipes da Polícia Civil do Paraná, as equipes sul-mato-grossenses foram informadas que o homicídio aconteceu por volta das 22h16 de quinta-feira (12). Conforme o registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de lesão corporal, onde a vítima estaria inconsciente.

Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestava atendimento à vítima, identificada como Sebastião Lean Silva, de 58 anos.

O homem apresentava fratura aberta na região da cabeça e estava em parada cardiorrespiratória. O médico que acompanhava o atendimento constatou a morte ainda no local.

Segundo relato da filha da vítima à polícia, o suspeito era inquilino de Sebastião e a agressão teria ocorrido após uma discussão relacionada a dívida de aluguel.

Durante a perícia, foram identificadas duas lesões corto-contusas na região da cabeça da vítima.

O caso foi então registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. O suspeito deverá ser transferido para o Paraná, onde responderá pelo crime.

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