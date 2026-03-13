Menu
Menu Busca sexta, 13 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Polícia

Suspeito de matar homem por dívida de aluguel no PR é preso em ônibus na BR-163 em Campo Grande

Após o homicídio, o autor fugiu de ônibus e estava sendo procurado

13 março 2026 - 16h41Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (13) suspeito de matar um homem de 58 anos após uma discussão por dívida de aluguel em Cascavel (PR). A prisão aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus na BR-163, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam fiscalização de rotina no km 454 da rodovia quando identificaram um passageiro suspeito de envolvimento em um homicídio registrado no Paraná. Após a confirmação da identidade, o jovem foi detido e encaminhado para a Polícia Civil.

Segundo o registro feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Em contato com as equipes da Polícia Civil do Paraná, as equipes sul-mato-grossenses foram informadas que o homicídio aconteceu por volta das 22h16 de quinta-feira (12). Conforme o registro policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de lesão corporal, onde a vítima estaria inconsciente.

Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestava atendimento à vítima, identificada como Sebastião Lean Silva, de 58 anos.

O homem apresentava fratura aberta na região da cabeça e estava em parada cardiorrespiratória. O médico que acompanhava o atendimento constatou a morte ainda no local.

Segundo relato da filha da vítima à polícia, o suspeito era inquilino de Sebastião e a agressão teria ocorrido após uma discussão relacionada a dívida de aluguel.

Durante a perícia, foram identificadas duas lesões corto-contusas na região da cabeça da vítima.

O caso foi então registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. O suspeito deverá ser transferido para o Paraná, onde responderá pelo crime.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso começou com uma briga
Polícia
Briga em conveniência termina com jovem esfaqueado em Corumbá
'Branquinho' foi assassinado em Ivinhema
Interior
Homem é condenado a 19 anos por matar segurança durante festa em Ivinhema
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher e criança ficam feridas durante acidente em Corumbá
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
Polícia
Idosa sofre acidente e morre dias depois em Três Lagoas
Suspeito de roubo é localizado e preso após intensa operação do Choque em MS
Polícia
Suspeito de roubo é localizado e preso após intensa operação do Choque em MS
Crime aconteceu no Portal da Lagoa, em Campo Grande
Polícia
Jovem é assassinado a tiros na frente de casa em bairro de Campo Grande
Penitenciária de Ponta Porã
Polícia
Presídio feminino de Ponta Porã passa por reformas e amplia projetos de ressocialização
Vítima faleceu no Hospital da Vida
Polícia
Pneu de moto estoura e idoso morre em acidente na BR-163, em Caarapó
Caminhão pegou fogo após a colisão
Polícia
Delegado salva vida de caminhoneiro em grave acidente na BR-262, em Água Clara
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
TJMS autoriza exclusão de coronel da PMMS após condenação por contrabando e descaminho

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: réus são absolvidos e crime fica impune
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
Polícia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora