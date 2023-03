No final da tarde desta terça-feira (7), a Polícia Civil conseguiu prender o terceiro suspeito, de 34 anos, de participar do triplo homicídio na madrugada do dia 26 de fevereiro, em um bar da cidade de Anaurilândia. As vítimas foram identificadas como João Valdecir Gomes Dias de 57 anos, Paulo José de Souza de 36 anos e Agnaldo de Oliveira Martins.

Segundo informações da polícia, o suspeito estava em um alojamento na zona rural e foi preso por meio de um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça.

Contudo, houve a prisão de dois envolvidos no dia do crime, uma mulher e um homem e a polícia continuou as investigações, sendo apurado que teria um terceiro envolvido no crime, que teria “esmagado” a cabeça de uma das vítimas, fato este que até então, não havia sido esclarecido, pois conforme diversos depoimentos, a vítima estaria viva e aguardando socorro.

Durante interrogatório o investigado confessou o crime, contudo alegou que a vítima já estaria morta no momento em que golpeou sua cabeça.

O suspeito continuará preso aguardando julgamento, a Polícia Civil aguarda conclusão do laudo pericial para exata definição da causa da morte.

