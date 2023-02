Briga entre família termina com 3 pessoas mortas em bar de MS

Briga e tiro acidental resultaarm na morte de três pessoas da mesma família, na noite do último sábado (25), em um bar de Anaurilândia. As vítimas fatais foram identificadas como João Valdecir Gomes Dias de 57 anos, Paulo José de Souza de 36 anos e Agnaldo de Oliveira Martins que seria o responsável por iniciar a discussão.

Conforme o site Cenário MS, após a inauguração de uma quadra esportiva no Assentamento Barreiro, as pessoas foram até o Bar da Lena, que fica a 200 metros do lugar, quando chegou o casal Bruna Betania de 24 anos e Agnaldo de Oliveira Martins, popular Naldo, o rapaz estaria bebado e com uma espingarda.

Familiares notaram que o rapaz estava alterado e questionaram o uso da arma, momento que iniciou a confusão, o tio de Bruna, João Valdecir tomou a arma de Agnaldo e se dirigiu à sua moto para levar a espingarda consigo. Mas, Bruna teria entrado em luta corporal com o tio para pegar a arma do marido e um tiro acidental foi disparado para o alto.

Com isso, outras pessoas se envolveram na briga e João Valdecir foi assassinado com tiros e sinais de perfuração. A polícia apura se facas também foram utilizadas nas mortes.

Em seguida, a segunda vítima, Paulo José, que é casado com uma prima de Bruna também se envolveu na briga e foi atingido por Agnaldo. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas chegou ao local sem vida, com marcas de tiros, perfurações e sua cabeça foi esmagada à coronhadas.

Um parente das vítimas e dos autores, menor de idade, foi em busca de ajuda e voltou com o tio José Aparecido, de 58 anos, que é irmão de João Valdecir o primeiro morto.

José Aparecido chegou com uma espingarda calibre 38 e disparou contra o assassino do irmão, Agnaldo, que acabou morto com dois tiros nas costas e um na cabeça.

Bruna foi presa pela Polícia Civil ainda no bar. Ela apresentava ferimentos e já foi transferida para Bataguassu.

Outro envolvido, identificado como Manoel Victor da Silva Cordeiro de 33 anos, que é compadre dos autores também esta preso por ter ajudado Agnaldo matar João Valdecir e Paulo.

Manoel Victor foi preso em casa no Assentamento Barreiro, o acusado fugiu do local no veículo de uma das vítimas. Ele tinha ferimentos no rosto e estava sujo de sangue, Manoel foi encaminhado à Delegacia e conforme o Delegado, Dr. Rafael Mantovani, ele se nega a colaborar com a investigação.

A esposa do foragido, João Aparecido, autor do terceiro assassinato entrou em contato com a delegacia de Anaurilândia e informou que o marido quer se entregar e deve se apresentar a polícia nas próximas horas.

O menor de 16 anos, parente dos autores e das vítimas, foi apreendido por desacato durante a investigação e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O delegado Dr. Rafael Mantovani também informou que uma reconstituição da cena do crime pode ser necessária para apurar os detalhes do triplo homicídio.

O crime foi registrado inicialmente como homicídio qualificado com uso de arma de fogo de uso restrito.

