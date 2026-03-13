Suspeito de roubo é localizado e preso após intensa operação do Choque em MS

O Batalhão de Choque prendeu nesta quinta-feira, dia 12, homem, suspeito de participação em um roubo ocorrido em 10 de março de 2026, no bairro Universitário, em Campo Grande/MS. A captura foi resultado de diligências do Batalhão de Choque, que investigava o caso desde a fuga de um dos autores, que abandonou o veículo roubado em uma região de mata próxima à BR-163.

Durante as buscas, rastros do suspeito foram localizados, e moradores de chácaras próximas relataram ter visto um homem com características compatíveis com a descrição: sem camiseta, calça e cabelo vermelho. A investigação contou ainda com informações da FICCO-MS, indicando que o suspeito estava na rodoviária de Campo Grande.

O homem foi abordado em um ônibus nas proximidades de São Gabriel do Oeste/MS, enquanto seguia para Rondonópolis/MT. Após a abordagem, ele confessou a participação no roubo e recebeu voz de prisão. Segundo o suspeito, teria sido contratado por uma mulher detida no dia anterior, apontada como líder do grupo e integrante de facção criminosa, para transportar o veículo roubado até o Paraguai pelo valor de R$ 2.800.

O suspeito forneceu informações sobre os demais envolvidos, indicando que um estaria em Cuiabá/MT e outros em uma residência no bairro Centro-Oeste, em Campo Grande/MS. Apesar do apoio policial enviado ao local indicado, os demais suspeitos não foram localizados até o fechamento do registro da ocorrência.

Ele foi conduzido à delegacia sem lesões corporais para as providências cabíveis, e as investigações continuam para localizar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

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