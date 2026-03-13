Menu
Menu Busca sexta, 13 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Polícia

Suspeito de roubo é localizado e preso após intensa operação do Choque em MS

Abordagem ocorreu em ônibus em São Gabriel do Oeste e o investigado confessou o crime

13 março 2026 - 12h38Luiz Vinicius

O Batalhão de Choque prendeu nesta quinta-feira, dia 12, homem, suspeito de participação em um roubo ocorrido em 10 de março de 2026, no bairro Universitário, em Campo Grande/MS. A captura foi resultado de diligências do Batalhão de Choque, que investigava o caso desde a fuga de um dos autores, que abandonou o veículo roubado em uma região de mata próxima à BR-163.

Durante as buscas, rastros do suspeito foram localizados, e moradores de chácaras próximas relataram ter visto um homem com características compatíveis com a descrição: sem camiseta, calça e cabelo vermelho. A investigação contou ainda com informações da FICCO-MS, indicando que o suspeito estava na rodoviária de Campo Grande.

O homem foi abordado em um ônibus nas proximidades de São Gabriel do Oeste/MS, enquanto seguia para Rondonópolis/MT. Após a abordagem, ele confessou a participação no roubo e recebeu voz de prisão. Segundo o suspeito, teria sido contratado por uma mulher detida no dia anterior, apontada como líder do grupo e integrante de facção criminosa, para transportar o veículo roubado até o Paraguai pelo valor de R$ 2.800.

O suspeito forneceu informações sobre os demais envolvidos, indicando que um estaria em Cuiabá/MT e outros em uma residência no bairro Centro-Oeste, em Campo Grande/MS. Apesar do apoio policial enviado ao local indicado, os demais suspeitos não foram localizados até o fechamento do registro da ocorrência.

Ele foi conduzido à delegacia sem lesões corporais para as providências cabíveis, e as investigações continuam para localizar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Crime aconteceu no Portal da Lagoa, em Campo Grande
Polícia
Jovem é assassinado a tiros na frente de casa em bairro de Campo Grande
Penitenciária de Ponta Porã
Polícia
Presídio feminino de Ponta Porã passa por reformas e amplia projetos de ressocialização
Vítima faleceu no Hospital da Vida
Polícia
Pneu de moto estoura e idoso morre em acidente na BR-163, em Caarapó
Caminhão pegou fogo após a colisão
Polícia
Delegado salva vida de caminhoneiro em grave acidente na BR-262, em Água Clara
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
TJMS autoriza exclusão de coronel da PMMS após condenação por contrabando e descaminho
Local do acidente - Foto: Reprodução / Três Lagoas No Ar
Interior
Acidente entre carretas provoca incêndio e interdição da BR-262 em Ribas do Rio Pardo
MPMS cumpre mandados em quatro estados em nova fase da Operação Pombo Sem Asas
Polícia
MPMS cumpre mandados em quatro estados em nova fase da Operação Pombo Sem Asas
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
Polícia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora
Carga apreendida pelos policiais
Polícia
DOF apreende carga contrabandeada de R$ 2,1 milhões em Santa Rita do Pardo
Homem é preso por criar porcos e aves em condições irregulares em bairro de Campo Grande
Polícia
Homem é preso por criar porcos e aves em condições irregulares em bairro de Campo Grande

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: réus são absolvidos e crime fica impune
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rua do Aero Rancho