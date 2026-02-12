Suspeito sai de Coxim para tentar matar homem em Sonora, mas é preso pela polícia

Indivíduo, de 22 anos, foi preso em flagrante por uma tentativa de homicídio contra funcionários de um estabelecimento comercial, na última terça-feira, dia 10, em Sonora. A consumação do fato só não ocorreu devido à arma ter falhado.

Adolescente, de 17 anos, foi apreendido em razão de ter dado abrigo e alimentação tanto ao suspeito, quanto a outro homem, que vieram de Coxim para cometer o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito teria se dirigido a um estabelecimento comercial, onde tentou efetuar disparos contra funcionários que se encontravam no interior do local.

Testemunhas relataram ainda que, antes da tentativa de disparo, o indivíduo ameaçou as vítimas. Na sequência, fugiu correndo e embarcou em uma motocicleta Yamaha Factor, de cor vermelha, conduzida por um comparsa que o aguardava nas proximidades.

No decorrer das investigações, surgiram informações de que a motocicleta teria saído da residência de um adolescente de 17 anos, já conhecido no meio policial. No local, os militares foram recebidos pela mãe do suspeito, que informou que o veículo não se encontrava na residência naquele momento. Ela relatou, ainda, que no dia anterior o adolescente esteve na casa acompanhado de dois indivíduos desconhecidos.

Em contato com os policiais, o adolescente admitiu ter oferecido abrigo e alimentação a dois homens que vieram da cidade de Coxim com a intenção de cometer o crime.

A Polícia Civil de Coxim logrou êxito em localizar e prender um dos autores, de 22 anos, que estava em posse da motocicleta utilizada na ação criminosa. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

O adolescente de 17 anos, apontado como partícipe por ter dado apoio aos autores, bem como outros adolescentes que estavam no local, foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sonora.

