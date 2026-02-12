Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Suspeito sai de Coxim para tentar matar homem em Sonora, mas é preso pela polícia

Adolescente foi apreendido por dar abrigo e ajudar na fuga

12 fevereiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius
Motocicleta usada no crimeMotocicleta usada no crime   (Divulgação/PMMS)

Indivíduo, de 22 anos, foi preso em flagrante por uma tentativa de homicídio contra funcionários de um estabelecimento comercial, na última terça-feira, dia 10, em Sonora. A consumação do fato só não ocorreu devido à arma ter falhado.

Adolescente, de 17 anos, foi apreendido em razão de ter dado abrigo e alimentação tanto ao suspeito, quanto a outro homem, que vieram de Coxim para cometer o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito teria se dirigido a um estabelecimento comercial, onde tentou efetuar disparos contra funcionários que se encontravam no interior do local.

Testemunhas relataram ainda que, antes da tentativa de disparo, o indivíduo ameaçou as vítimas. Na sequência, fugiu correndo e embarcou em uma motocicleta Yamaha Factor, de cor vermelha, conduzida por um comparsa que o aguardava nas proximidades.

No decorrer das investigações, surgiram informações de que a motocicleta teria saído da residência de um adolescente de 17 anos, já conhecido no meio policial. No local, os militares foram recebidos pela mãe do suspeito, que informou que o veículo não se encontrava na residência naquele momento. Ela relatou, ainda, que no dia anterior o adolescente esteve na casa acompanhado de dois indivíduos desconhecidos.

Em contato com os policiais, o adolescente admitiu ter oferecido abrigo e alimentação a dois homens que vieram da cidade de Coxim com a intenção de cometer o crime.

A Polícia Civil de Coxim logrou êxito em localizar e prender um dos autores, de 22 anos, que estava em posse da motocicleta utilizada na ação criminosa. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

O adolescente de 17 anos, apontado como partícipe por ter dado apoio aos autores, bem como outros adolescentes que estavam no local, foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sonora.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
Polícia
Incêndio destrói casa em Campo Grande; estrutura ficou comprometida
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã
Polícia
Paraguaio é preso pela PF após fraudar documento para continuar morando em Ponta Porã
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Homem é encontrado caído e com sinais de espancamento em frente a bar do Itamaracá
Gaeco esteve cumprindo mandados em Coxim
Polícia
Gaeco investiga contrato irregular de R$ 1,5 milhão entre advocacia e Prefeitura de Coxim
Fiscalização aconteceu em vários pontos da cidade
Polícia
Polícia Civil fiscaliza bares e conveniências em Corumbá durante operação pré-carnaval
Avô foi preso pela Polícia Civil
Polícia
Pastor evangélico é preso acusado de estuprar três netas de consideração na Capital
PM atendeu a ocorrência
Polícia
Populares acolhem criança de 2 anos após mãe ficar bêbada em rua do Parque do Lageado
Câmera estaria sem funcionar há seis anos, garante escola
Polícia
SED busca descobrir 'responsável' por câmera em banheiro feminino de escola na Capital
Homem tentou abusar da garota
Polícia
VÍDEO: Homem tenta agarrar e abusar de adolescente em rua do Nova Lima

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo