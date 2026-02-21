Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Polícia

Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari

Um colega do homem também acabou sendo detido e levado para delegacia

21 fevereiro 2026 - 14h53Brenda Assis

Dois homens foram presos após serem flagrados com arma de fogo e droga em uma conveniência de Jaraguari.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que dois indivíduos estariam armados e ameaçando pessoas em um estabelecimento comercial. Ao chegar ao local, os policiais viram um dos suspeitos entrando rapidamente no comércio e tentando esconder um revólver calibre .32 debaixo de um freezer de bebidas.

A arma estava municiada com seis munições intactas. No mesmo local, também foi encontrada uma porção de substância semelhante à cocaína, pesando cerca de 51 gramas.

Com o outro abordado, os policiais localizaram uma munição do mesmo calibre e R$ 238 em dinheiro, em notas fracionadas. Ainda conforme a polícia, apesar de um dos suspeitos ter sido flagrado escondendo a arma e a droga, o outro assumiu a propriedade do material apreendido.

Os dois homens foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Polícia
Após três meses, polícia conclui investigação sobre morte em aldeia de Dourados
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
Polícia
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
O óbito foi constatado pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
Polícia
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Após término, adolescente entra na casa do ex, agride e faz ameaças no Jardim Carioca
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é esfaqueado e roubado pela ex-namorada em Campo Grande
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Polícia
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Delegacia de Ivinhema
Polícia
Adolescente de 15 anos é espancada pelo marido, de 26 anos, em Ivinhema
Foto: Impacto News
Polícia
Criança de 2 anos é identificada após acidente fatal em Deodápolis

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro