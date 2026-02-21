Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari

Dois homens foram presos após serem flagrados com arma de fogo e droga em uma conveniência de Jaraguari.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que dois indivíduos estariam armados e ameaçando pessoas em um estabelecimento comercial. Ao chegar ao local, os policiais viram um dos suspeitos entrando rapidamente no comércio e tentando esconder um revólver calibre .32 debaixo de um freezer de bebidas.

A arma estava municiada com seis munições intactas. No mesmo local, também foi encontrada uma porção de substância semelhante à cocaína, pesando cerca de 51 gramas.

Com o outro abordado, os policiais localizaram uma munição do mesmo calibre e R$ 238 em dinheiro, em notas fracionadas. Ainda conforme a polícia, apesar de um dos suspeitos ter sido flagrado escondendo a arma e a droga, o outro assumiu a propriedade do material apreendido.

Os dois homens foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será investigado.

