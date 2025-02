Suspeitos de execução de Kennyd são presos pelo Garras em Campo Grande

Pelo menos dois suspeitos diretos no assassinato de Kennyd Anderson José Antunes de Oliveira, de 21 anos, em janeiro deste ano no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, foram presos pelo Garras (Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), na última sexta-feira (14).

Segundo informações da Polícia Civil, a investigação iniciou-se após o crime quando dois indivíduos, chegaram em uma motocicleta e alvejaram a vítima que estava sentada na calçada da rua Sol Nascente com a Travessa da Oficina.

A investigação ficou a caráter da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), que logo identificou que autores dos disparos, assim como o mandante do crime, que teria dado fuga aos executores após a queda da motocicleta, além de outro indivíduo que teria ocultado a arma e o veículo utilizado na fuga.

Na tarde de sexta-feira, foi deflagrada operação que contou com o apoio do GARRAS, por intermédio da qual os policiais localizaram o mandante do crime, em sua residência, onde mantinha um carregador de pistola e munição, sem registro. Além do mandado de prisão em seu desfavor, ele também foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

Na casa dos executores, os policiais localizaram um terceiro até então sem envolvimento no crime, porém, com ele, havia um revólver calibre .38 com numeração raspada, motivo pelo qual ele também foi preso em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito.

Por fim, os policiais ainda localizaram, também em sua residência, o partícipe que teria ocultado a arma e o veículo utilizado para o crime, o que também foi preso em decorrência da ordem judicial em seu desfavor.

Os executores do crime seguem foragidos.

