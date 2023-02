Suspeitos 'usaram' desavenças para matar rapaz com golpes de machado no Nova Lima

Foi identificado como Flávio da Silva Arruda, de 22 anos, o rapaz morto a golpes de machadinha na rua Manoel Pereira da Silva, no Nova Lima, na última sexta-feira (10). Um dos autores, Juliano Moreira Mantovani, de 33 anos, vulgo Pezão, foi preso durante a investigação.

Há uma segunda pessoa envolvida, identificada como Aluízio Martinez Barboza da Silva, de 30 anos, que segue foragido e já existe representação pela sua prisão preventiva. O principal motivo pelo crime seria 'desavenças' no passado.

De acordo com a Polícia Civil, autores e a vítima estavam consumindo drogas e aproveitando que o rapaz estava sozinho, Pezão teria utilizado um machado de sua propriedade para desferir golpes contra a cabeça de Flávio.

Após o ferimento, Juliano e Aluízio enrolaram a vítima em uma lona e usando uma carrinho de reciclagem, levaram Flávio até o local de possível 'desova'. Durante as investigações, testemunhas foram ouvidas e ajudaram a localizar e identificar os suspeitos.

No início da semana, foi representado pela prisão de ambos, pedindo concedido pela Justiça e Pezão acabou detido nesta terça-feira (14), enquanto Aluízio segue foragido.

Relembre - Conforme o boletim de ocorrência, duas testemunhas moram próximo de onde o rapaz estava. Durante a manhã, um motoqueiro teria passado pelo local e avisou as mulheres de que havia um homem agonizando e bastante ferido.

Ao irem chegar o fato, encontram o rapaz ainda com vida acionando o Corpo de Bombeiros imediatamente. As equipes de socorro levaram o homem para o Hospital da Santa Casa, porém, ele faleceu momentos após dar entrada na unidade de saúde.

