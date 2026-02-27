Trabalhador morre ao cair de trator durante manutenção de estrada em Ribas

Tratorista, até o momento não identificado, morreu durante a quinta-feira, dia 26, ao cair do trator que manuseava enquanto realizava um trabalho de manutenção de uma estrada de acesso a uma carvoaria em Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande.
O trator teria saído da rota e descido uma ribanceira. O homem se desequilibrou e caiu ao solo, morrendo no local.
Segundo detalhes do site Jornal da Nova, as autoridades foram comunicadas do fato no início da noite
Mas como o local era de difícil acesso, as investigações vão se iniciar durante a manhã desta sexta-feira, dia 27.
