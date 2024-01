Trabalhador morre ao cair dentro de silo de grãos em Nova Andradina

Homem, que não teve o nome divulgado até o momento, morreu depois de cair em um silo de grãos, na tarde desta quinta-feira (4), em uma estrada vicinal que liga Nova Andradina a Taquarussu.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encontraram a vítima sem sinais vitais, caída dentro do poço do elevador do silo. Apesar disso, não se sabe quanto tempo ele ficou no local até ser encontrado.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o silo para fazer as apurações iniciais sobre o caso.

