Trabalhador morre apÃ³s choque elÃ©trico durante reparo de fiaÃ§Ã£o em Rio Verde

Weslen de Souza, de 29 anos, morreu durante a noite de sábado, dia 21, após sofrer um choque elétrico durante uma atividade profissional em uma empresa da área industrial de Rio Verde de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso do Sul.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha em estado grave, mas mesmo com manobras de reanimação realizadas por mais de 30 minutos, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica.

Segundo o site Rio Verde News, o acidente aconteceu quando Weslen e colegas tentavam reparar uma fiação elétrica danificada, sem que a rede estivesse previamente desligada. Durante a tentativa de conserto, ele recebeu a descarga, ficou desorientado e caiu de uma escada.

Ainda conforme o site, colegas acionaram o responsável pela empresa e iniciaram os primeiros socorros até a chegada do socorro, tendo transportado Weslen ao hospital por meios próprios. A corporação informou que não foi possível preservar a cena do acidente para perícia imediata, mas exames indiretos poderão ser usados na investigação.

A empresa disse estar prestando apoio à família. A Polícia Civil segue apurando os fatos.

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