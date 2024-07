Traficante foge após causar acidente e abandona Volvo 'recheado' com maconha em Dourados

Um motorista, ainda não identificado, fugiu abandonando um carro de luxo carregado com maconha após causar um acidente na manhã desta segunda-feira (30), no cruzamento das ruas Quintino Bocaiuva e Monte Alegre, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, o homem estava em um Volvo, tentando escapar de uma perseguição policial da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

No cruzamento das ruas, ele acabou colidindo contra um Hyundai HB20. Por conta do acidente, a motorista, de 43 anos, foi socorrida com escoriações pelo corpo, sendo levada para o Hospital do Coração. O estado de saúde não é considerado grave.

Depois de causar o acidente, o homem desceu do carro e abandonou o carro no meio da rua. A carga de maconha encontrada no Volvo ainda está sendo avaliada pelas autoridades, e a polícia continua as buscas para localizar o motorista fugitivo.

