Traficantes que escondiam pedras de crack em copo de arroz, são presos

Na madrugada desta sexta-feira (9),duas pessoas de 18 e 38 anos foram presos com 18 pedra de crack. A droga estava guardada em um pote de arroz e foi localizada no Bairro Estrela Pytã, em Dourados, que fica a 230 km de Campo Grande.

A apreensão aconteceu durante rondas preventivas que estavam sendo realizada pela Guarda Municipal de Dourados (GDM) na região do parque do Lago 2, quando os agentes abordaram os dois homens saindo de uma área de preservação ambiental.

Os agente realizaram uma vistoria no local e encontraram o pote de alimento com as pedras de crack. Os dois foram presos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

